Tuzla'da feci kaza. Cip bariyerlere saplandı

Kaynak: İHA
Tuzla'da feci kaza. Cip bariyerlere saplandı
İstanbul Tuzla’da D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Saat 04.30 sularında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyerlere saplanan cipin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki yurttaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemleri alırken aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldığı iletildi. Kaza esnasında cipin motor kısmından giren çelik bariyerler, cipin tavanından çıktı. Cip, çekici tarafından kaldırıldı.

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