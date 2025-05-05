Tuzla’da Hıdırellez coşkusu: Bahar panayırla kutlandı

Hıdırellez Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla neşe içinde geçti. Gün boyu süren etkinliklerde atölye çalışmaları, yarışmalar, dans gösterileri ve konserler düzenlendi.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanlarında yüz boyama, parkurlar, geleneksel oyunlar ve sahne şovları yer aldı.

Sahne performansları ve konserler, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, müzik eşliğinde dans ederek baharın gelişini kutladı.

“KÜLTÜREL MİRASI YAŞATIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkan Vekili Gökhan Can, şenlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Hıdırellez’in bir gelenekten öte anlam taşıdığını vurgulayan Can, “Bu bayramlar, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Kültürel mirasımızı yaşatmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Usta gazeteci İskender Özsoy’un konuk olduğu panelde, Tuzla’daki geçmiş Hıdırellez kutlamaları anılarla yâd edildi.

Özsoy’un duygusal konuşması, katılımcılara nostaljik anlar yaşattı. Şenlikte, Hıdırellez’in vazgeçilmezi ateşten atlama geleneği de gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, dualarla ateşin üzerinden atlayarak ritüeli sürdürdü.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Kızı Mira ile etkinliğe katılan Fuat Çelik, “Tuzla’da böyle bir şenlik büyük ihtiyaçtı. Kızımla baharın gelişini kutlamak çok keyifli. Belediyemize teşekkür ederiz.” dedi.

Seher Yalçın ise, “Bu etkinlikler komşuluk bağlarını güçlendiriyor. Çocuklarımız eğleniyor, bizler kaynaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkürler.” diye konuştu.

Sahne performansları ve konserler, etkinliğin coşkusunu doruğa taşıdı. Katılımcılar, müzikle dans ederek Hıdırellez’in sevincini doyasıya yaşadı.