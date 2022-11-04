Tuzla'da kamyon damperi üst geçide takılı kaldı

(DHA)- Kaza, saat 19.45 sıralarında Tuzla D-100 Karayolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan şöförünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, damperinin açılması nedeniyle üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, hafriyat kamyonu yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın olduğu istikamette trafik yoğunluğu oluştu.