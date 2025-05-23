Tuzla'da kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

2 BİN 500 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Tuzla'da 2 bin 500 öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle öğrenciler tedbir amacıyla yurt bahçesine çıkarıldı.

YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI

Yangın, saat 03.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan üniversite öğrencilerine ait yurdun giriş katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu binanın giriş ve üst katlarını yoğun duman kapladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, ÖĞRENCİLER BAHÇEYE İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının etkisiyle yurtta bulunan öğrenciler tedbir amaçlı olarak dışarı çıkarıldı. Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, panik yaşayan öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Öğrenciler bu süre boyunca yurt bahçesinde bekletildi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.