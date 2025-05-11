Tuzla’da kontrolden çıkan otomobil takla attı : 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tuzla’da kontrolden çıkan otomobil takla attı : 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da D100 Karayolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak savrulmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tuzla'da D100 Karayolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak savrulmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapatılan D100 İstanbul istikameti otomobilin çekici ile kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kaza 06.00 sıralarında D100 Tuzla İçmeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Kocaeli istikametinden İstanbul istikametine doğru seyretmekte ve içinde 5 kişi olan 41 H 5426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyere çarptı ardından savrularak takla attı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta sıkışan Ayşe Demir itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle D100 İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekiciye yüklenerek götürüldü. Kapatılan D100 Karayolu İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Tuzla’da kontrolden çıkan otomobil takla attı : 1 kişi hayatını kaybetti

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