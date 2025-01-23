Tuzla'da "Mübadelenin İlk Durağı Tuzla" sergisi açıldı

Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği (TUZLADER) iş birliğiyle 102 yıl önce gerçekleşen nüfus mübadelesinin izlerini taşıyan "Mübadelenin İlk Durağı Tuzla" sergisi, 9’uncu kez kapılarını açtı.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, mübadelenin çok büyük acılara yol açtığını belirterek, "Yerinden göç etme, göç ettirilme, nüfus değişikliği gibi tanımlamalarla anılan bu süreç, büyük bir trajediye yol açtı. Tuzla, mübadele sırasında önemli bir durak oldu. Bugün bu sergiyle hem yaşananları hatırlatıyor hem de unutmamayı, unutturmamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Mübadeleyle birlikte Tuzla'nın sokakları sessizleşti"

Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Nursen Temizel, "Sokaklarımızda Türkler ve Rumlar birlikte yaşarken, mübadeleyle birlikte Tuzla'nın sokakları sessizleşti. Fakat sonrasında mübadele gemileri Selanik'ten Tuzla'ya geldi, Karantina mübadillerimizi koynuna alarak onlara ev sahipliği yaptı. Bu bakımdan Tuzla’yı çok önemsiyoruz. Tuzla'da yaşayan mübadil ailelerinin yaşadığı zorlukları anlatmak için yıllardır mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Temizel, mübadeleye ilişkin kişisel bir anısını da paylaşarak, “Bizim ailelerimiz de gemilerle geldiler hatta Tuzla’ya ilk mübadil getiren gemi Ümit gemisidir. Mübadil aileler, bu toprakların evlatlarıdır. Onlar Cumhuriyetimizin temel taşlarını oluşturdular. Bu yüzden mübadeleyi hatırlatmak, gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz" dedi.

Rumeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi, ilçenin tarihi derinliklerine inen bir yolculuk sunuyor. Ziyaretçiler, mübadeleye ilişkin belgeler, fotoğraflar ve kişisel hatıralarla geçmişe ışık tutan eserleri keşfetme fırsatı bulacak. Ayrıca mübadeleye ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlenecek.

Sergi, 30 Ocak’a kadar devam edecek ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle desteklenecek.