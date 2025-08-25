Tuzla'da trafik kazası: 5 yaralı

Olay 23.40 civarında İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil karşı şeride geçerek hareket halindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza neticesinde 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kaza sebebiyle yolu kapatarak tedbir aldı. Araçların çekici ile kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.