Tuzla’da yan yan ilerleyen kamyon gişelere çarptı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Tuzla’da TEM otoyolunda Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri hayrete düşürdü.
Trafikte tehlike saçan kamyon gişelerden çıkarken, kamyonun kazası gişelerin duvarına çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.(AA)
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