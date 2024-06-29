Tuzla'daki alevler ve patlama sesleri kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Tuzla'daki alevler ve patlama sesleri kameraya yansıdı

Tuzla Yayla Mahallesi Öztunç Sokak'ta bir binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki binanın çatısına da sıçradı.

Yangın sırasında patlama sesleri duyulurken, çatıların hasar gördüğü anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında başladı. İddiaya göre, tadilat sırasında sıçrayan kıvılcımlar straforların tutuşmasına neden oldu. Alevler hızla yayılırken, vatandaşlar yangına müdahale edemeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki binanın çatısındaki yangını kontrol altına almayı başardı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında çatıda çalışan Mehmet Memiloğlu, “Altında kıvılcımlar yandı. O şekilde yangın çıktı. Anlayamadık. Biz bu tarafa gelene kadar zaten suyu döktük ama birden alevlendi. Yaralı yok. İçeride köpük eşya olduğu için birden alevlendi. Bu yanınca karşı çatılara da sıçradı” diye konuştu.

Çatıların alev alev yandığı ve patlama seslerinin duyulduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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