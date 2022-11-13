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Samsunspor Tuzla'yı ikinci yarıda geçti

Samsunspor, ilk yarısını yenik kapattığı maçta Tuzlaspor'u devirmeyi başardı

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:54
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Tuzlaspor evinde Samsunspor'a yenildi

Samsunspor Tuzla'yı ikinci yarıda geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor evinde Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan Tuzlaspor, ilk yarıda etkiliydi. 39. dakikada Mata'nın golüyle de devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda ise roller değişti. Samsunspor etkili oyunuyla pozisyonlar buldu ve 64. dakikada Tanque ile eşitliği sağladı.

74. dakikada Cisse kırmızı kart görünce Tuzlaspor 10 kişi kaldı.

Samsunspor 80. dakikada Muhammet Özbaskıcı'yla bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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