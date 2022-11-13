Samsunspor Tuzla'yı ikinci yarıda geçti

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor evinde Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan Tuzlaspor, ilk yarıda etkiliydi. 39. dakikada Mata'nın golüyle de devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda ise roller değişti. Samsunspor etkili oyunuyla pozisyonlar buldu ve 64. dakikada Tanque ile eşitliği sağladı.

74. dakikada Cisse kırmızı kart görünce Tuzlaspor 10 kişi kaldı.

Samsunspor 80. dakikada Muhammet Özbaskıcı'yla bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.