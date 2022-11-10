﻿Tuzlaspor - Isparta 32: Sürprize izin yok 

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta TFF 2. Lig ekibi Isparta 32'yi uzatma bölümü sonunda 2-1 mağlup etti.
Tuzlaspor'un gollerini 8. ve 95. dakikalarda Kone attı. Konuk takımın golü ise 31. dakikada Hüseyin Afkan'dan geldi.
Bu sonuçla Tuzlaspor, kupada 5. eleme turuna yükseldi.
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