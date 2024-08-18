Tuzlaspor'dan skandal Ali Koç paylaşımı. Galatasaray'ı da etiketlediler

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Tuzlaspor'dan skandal Ali Koç paylaşımı. Galatasaray'ı da etiketlediler

Ali Koç'a yapılan saldırı sonrası Tuzlaspor'dan skandal bir paylaşım geldi.

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında Göztepe ve Fenerbahçe 2-2 berabere kalarak puanları bölüştü.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede hemen ikinci yarının başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yapılan saldırı gündeme bomba gibi düştü.

Taraftarlarının deplasman tribününe alınmaması nedeniyle saha kenarına inerek oraya gitmeye çalışan Ali Koç’a bir görevli arkadan koşarak saldırdı.

İtilmesi sonrası yere düşen Ali Koç polis eşliğinde oradan uzaklaştırılırken saldırgan göz altına alındı.

Yaşanan bu olay sonrası kulüpler bir bir geçmiş olsun mesajı yayınlarken Tuzlaspor’dan skandal bir hamle geldi.

"PEMBE ALİ MADARA OLDU"

Ali Koç’a yapılan bu saldırı için Göztepe’ye teşekkür eden Tuzlaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pembe Ali madara oldu. Pembe Ali’nin düştüğü pozisyon net penaltıdır" ifadesine yer verildi.

GALATASARAY'I ETİKETLEDİLER

Tuzlaspor’un söz konusu paylaşımda Galatasaray’ı etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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