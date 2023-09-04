Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Pastanelerin olmazsa olmazı tuzlu kurabiye evlerde beş çaylarında da çok seviliyor. Misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz tuzlu kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Beş çaylarına ve kahve molalarına çok yakışacak tuzlu kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Tuzlu kurabiye tarifi…

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TUZLU KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 100 gram tereyağı

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 3 yemek kaşığı sirke

- 2 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

- 4,5 su bardağı un

Üzeri için:

- 1 adet yumurta sarısı (ayırmış olduğunuz)

- 2-3 yemek kaşığı çörek otu

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TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Un hariç bütün malzemeleri karıştırın.

Azar azar unu ekleyerek yoğurun.

Cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın.

Elinizle ince bir rulo yapın.

Ters u şekli vererek örgü yapın. Fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp,çörek otu serpin. 180 derece ısınmış fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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