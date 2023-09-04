Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Pastanelerin olmazsa olmazı tuzlu kurabiye evlerde beş çaylarında da çok seviliyor. Misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz tuzlu kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye tarifi için malzemeler neler?