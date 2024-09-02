Tuzlu kurabiyeye lezzet katan tüyo! Şefler böyle hazırlıyor ve 1 hafta bayatlamıyor

Tuzlu kurabiyeler, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak evde yapılan tuzlu kurabiyeler genellikle kısa sürede bayatlayabilir. İşte bu yazımızda, şeflerin uyguladığı püf noktalarını paylaşarak tuzlu kurabiyelerinizi 1 hafta boyunca taptaze tutmanın sırlarını sizinle paylaşacağız.



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Tuzlu kurabiye yaparken en önemli noktalardan biri, kurabiyenin ağızda dağılabilir ve en az 1 hafta bayatlamamasıdır. Bu özellikleri sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

250 gram margarin

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 yumurta sarısı üstüne

Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiyenin Yapılışı:

İlk olarak margarin ve sıvıyağ yoğurma kabında karıştırılır.

Daha sonra diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir.

En son un azar azar eklenerek kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde edilir.

El de ettiğiniz bu hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak yağlanmış fırın tepsisine aralıklı dizilir.

Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve susam ya da çörek otu serpilir.

180 dereceli fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.

Bu malzemelerden yaklaşık iki tepsi kurabiye çıkmaktadır.

Afiyet olsun...

Püf Noktası: