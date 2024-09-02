Tuzlu kurabiyeye lezzet katan tüyo! Şefler böyle hazırlıyor ve 1 hafta bayatlamıyor

Kaynak: Youtube.com, Haberturk.com
Tuzlu kurabiyeye lezzet katan tüyo! Şefler böyle hazırlıyor ve 1 hafta bayatlamıyor

Bu ipuçlarını uygulayarak, lezzetli ve dayanıklı tuzlu kurabiyeler yapabilirsiniz.

Tuzlu kurabiyeler, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak evde yapılan tuzlu kurabiyeler genellikle kısa sürede bayatlayabilir. İşte bu yazımızda, şeflerin uyguladığı püf noktalarını paylaşarak tuzlu kurabiyelerinizi 1 hafta boyunca taptaze tutmanın sırlarını sizinle paylaşacağız.

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Tuzlu kurabiye yaparken en önemli noktalardan biri, kurabiyenin ağızda dağılabilir ve en az 1 hafta bayatlamamasıdır. Bu özellikleri sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

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  • 250 gram margarin
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yumurta sarısı üstüne
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiyenin Yapılışı:

  • İlk olarak margarin ve sıvıyağ yoğurma kabında karıştırılır.
  • Daha sonra diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir.
  • En son un azar azar eklenerek kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde edilir.
  • El de ettiğiniz bu hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak yağlanmış fırın tepsisine aralıklı dizilir.
  • Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve susam ya da çörek otu serpilir.
  • 180 dereceli fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.
  • Bu malzemelerden yaklaşık iki tepsi kurabiye çıkmaktadır.
  • Afiyet olsun...

Püf Noktası:

  • Tuzlu kurabiye yapımında ununu mutlaka eleyin.
  • Kullanacağınız tüm malzemeler hepsinin oda sıcaklığında olmalıdır.
  • Yumurtalarınız taze olmalıdır.
  • Yoğurt taze olmalı, ekşi olmamalıdır.
  • Margarin ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz.
  • Kabartma tozu veya karbonatı eleyerek kullanın.
  • Karbonat kullanıyorsanız üzerine bir kaç dalma limon sıkın.
  • Yağın katı olması ölçünüzü değiştirir.
  • Tuzu, mutlaka una veya sıvıların içine katın.
  • Tuzlu kurabiyelerde yumurtalar çırpılmasa da olur.
  • Malzemeler iyice birbirine yedirilmelidir.
  • Peynir kullanırsanız, hamura tuz ya hiç koymayın yada az koyun.
  • Hamur iyice özleşene kadar yoğurun.
  • Hamur yaptıktan sonra mutlaka buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  • Yumurtaların akını içine, sarısını üzerine koyun.
  • Kurabiyelerin üzerini susam, çörekotu veya pul biberle süsleyin.
  • Fırın 180 derecede olmalıdır.
  • Tuzlu kurabiyelerin pişirimi daha pratiktir.
  • 30-35 dakikada genelde pişer.
  • Fırınınızın pişirme sürelerini biliyorsanız, daha iyi pişer.
  • Fırından çıkan kurabiyeleri biraz soğuduktan sonra servis edin.
  • Tuzlu kurabiyelerinizi cam kavanoz veya teneke kavanozlarda saklayın.
  • Tuzlu kurabiyeler, tatlı kurabiyelere oranla daha geç bayatlar.
  • Mahlep katarsanız daha geç bayatlamasını sağlarsınız…
  • Hamuruna birkaç damla limon veya sirke damlatılırsa kıyır kıyır olur.
  • Yağını biraz fazla katarsanız daha gevrek olur.

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