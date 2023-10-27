Tuzlu nar neye iyi gelir

Tuzlu nar ne işe yarar?İşte şaşırtan yararı...

Tuzlu nar neye iyi gelir

Narın seveni çok ancak eminiz birçok kişi narı tuzlayarak yemenin yararını bilmiyordur. İşte o yararı...

İçeriğinde bolca C vitamini var. Ayrıca sodyum, magnezyum, demir ve fosfor içeriyor. Bir bardak nar suyunda vücudunuzun alması gereken C vitamini miktarının yüzde 36'sını bulunuyor.
Narın kansere karşı olan koruyuculuğu biliniyor. Birçok hastalığı ve özellikle kış hastalıklarını önlemede de yardımcı.

Mide için faydalı olan nar, mide problemini yok ediyor. Nar, bel ve karın bölgesindeki yağlanmaları da ortadan kaldırıyor. 1 ay boyunca düzenli olarak nar suyu içen kişinin bel ve karın bölgesindeki yağ hücreleri azalıyor. Peki ya nar tuzlanarak yenirse ne oluyor? İşte yanıtı:

Tuzlayarak yediğiniz nar sayesinde, az önce okuduklarınız yararların iki katını elde ediyorsunuz. Çünkü tuzun ağrı kesici özelliği bulunuyor. Nar suyu ile buluştuğunda ağrıları birden bire kesebiliyor.

Yani tuzlu nar doğal bir iltihap sökücü…

İşte narın besin değerleri

83 kalori bulunan 100 gram narda;

Protein 1,7 g

C Vitamini 10,2 mg

Kalsiyum 10 mg

Demir 0,3 mg

Magnezyum 12 mg
Toplam yağ 1,2 g

Doymuş Yağ 0,1 g

Kolesterol 0 mg

Sodyum 3 mg

Potasyum 236 mg

Karbonhidrat 19 g

Diyet Lifi 4 g

Şeker 14 g


Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı