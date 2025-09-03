Tuzun azı da çoğu kadar zararlı mı? İşin uzmanları anlattı

Tuz tüketimi, modern beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olsa da, son yıllarda hem aşırı hem de yetersiz alımının sağlık üzerindeki etkileri bilim dünyasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) gibi kurumlar, günlük sodyum alımını 2 gramın (yaklaşık 5 gram tuz) altında tutmayı önerirken, bazı uzmanlar düşük tuz diyetlerinin de beklenmedik riskler taşıdığını vurguladı.

Tuzun vücuttaki rolünü, fazla ve az tüketiminin bilimsel temelli etkilerini ve uluslararası uzman görüşlerini ele alındı.

Tuz, yani sodyum klorür, vücudun sıvı dengesini sağlamada, sinir impulslarını iletmede ve kas fonksiyonlarında kritik bir rol oynadı.

WHO'nun tarihli raporuna göre, küresel ortalama günlük sodyum alımı 4.310 mg (yaklaşık 10.78 gram tuz) seviyesinde olup, bu da önerilenin iki katından fazla. Bu aşırı tüketim, yüksek tansiyonu tetikleyerek kalp hastalıkları, inme ve kronik böbrek yetmezliği gibi sorunlara yol açtı.

AHA, yetişkinler için ideal günlük sodyum limitini 1.500 mg olarak belirlerken, genel sınırını 2.300 mg olarak koydu.

ABD'de ise ortalama tüketim 3.400 mg'ı aşıyor, bu da nüfusun %90'ından fazlasının önerileri aştığını gösterdi.

Fazla tuzun zararları uzun zamandır biliniyor. BMJ'de yayınlanan bir meta-analiz, düşük sodyum alımının sistolik kan basıncını 3.39 mmHg, diyastolik basıncı ise 1.54 mmHg düşürdüğünü ortaya koydu. Bu düşüş, özellikle hipertansiyonu olanlarda belirginleşiyor ve inme riskini %24, koroner kalp hastalığı ölüm riskini %32 azaltıyor. WHO, fazla sodyumun yılda 1.89 milyon ölüme neden olduğunu hesaplıyor; bunlar arasında mide kanseri, obezite ve osteoporoz da yer aldı.

Kardiyolog Dr. Fernando Elijovich, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, fazla tuzun damar sertliğini artırarak kalp yetmezliğine zemin hazırladığını belirtti:

"Tuz, kan hacmini artırır ve kalbi daha fazla çalıştırır; bu da uzun vadede damar duvarlarını hasarlandırır."

Öte yandan, son araştırmalar az tuz tüketiminin de tehlikeli olabileceğini işaret etti. Healthline'da yayınlanan bir derleme, düşük sodyum diyetlerinin insülin direncini artırabileceğini ve tip 2 diyabet riskini yükselttiğini belirtti. Özellikle kalp yetmezliği hastalarında, bir inceleme, düşük tuz alımının ölüm riskini %160 artırdığını ortaya koydu.

Hiponatremi (düşük sodyum seviyesi), baş ağrısı, nöbet ve hatta koma gibi semptomlara yol açabilir; yaşlılar ve dayanıklılık sporcuları en riskli gruplar arasında.

McMaster Üniversitesi'nden Dr. Andrew Mente, 2014 Reuters röportajında, "Aşırı düşük tuz, renin-angiotensin sistemini aktive ederek ters etki yaratabilir; optimal seviye 3-5 gram sodyum civarındadır" dedi.

Bilimsel çalışmalar, tuz-sodyum ilişkisini J-şeklinde bir eğriyle açıkladı. Hem çok yüksek (5 gram üzeri) hem de çok düşük (3 gram altı) alım, kardiyovasküler riski artırdı.

Yayınlanan bir derleme, orta seviye sodyum alımının (3-6 gram/gün) kalp hastalığı riskini en düşük tuttuğunu gösterdi.

Tufts Üniversitesi'nden Dr. Dariush Mozaffarian, "Düşük tuz diyetleri lipid seviyelerini bozabilir ve sempatik sinir sistemini uyarabilir" uyarısında bulundu. Ancak AHA Başkanı Dr. Elliott Antman, bu bulguların metodolojik sorunlar içerdiğini savunarak, "Düşük sodyumun riski yok; asıl tehlike yüksek tüketimde" dedi.

Uzmanlar, bireysel farklılıklara dikkat çekti. Tuz hassasiyeti (salt sensitivity), yaş, etnik köken ve mevcut hastalıklara göre değişir; Afrikalı-Amerikalılar ve 50 yaş üstü bireyler daha duyarlı. WHO, tuz indirimi programlarının her 1 dolar yatırım için 12 dolar tasarruf sağladığını hesapladı.

Finlandiya'da ulusal kampanyalarla tuz alımı %25 azaldı ve inme ölümleri %80 geriledi; İngiltere'de ise %15'lik düşüş kalp krizi oranlarını azalttı.

Tuz tüketimi denge meselesi: Fazlası yüksek tansiyon ve kalp krizi riskini artırırken, azı hiponatremi ve hormonal dengesizliklere yol açabilir.

Warwick Üniversitesi'nden Dr. Francesco Cappuccio, "Tuz indirimi, sigara bırakma kadar etkili; ama aşırı kısıtlama gereksi" dedi.

Günlük 2-3 gram sodyum aralığı, çoğu birey için ideal göründü. Beslenmenizi gözden geçirerek, işlenmiş gıdaları azaltıp taze sebze-meyve tüketimini artırarak bu dengeyi sağlayabilirsiniz.