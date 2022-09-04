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Tuzun faydaları nelerdir?

Dünya’da en çok kullanılan şeydir tuz. Tüketiminin ne denli önemli olduğu asırlardır bilinir. Ama zararları ve geliştirdiği hastalıklar nedeniyle her geçen gün az tüketilmektedir. Peki tuzun hiç mi yararı yok? Elbette var. İşte o yararlar…

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:36
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:37
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Tuzun faydaları nelerdir? Fazla tuz zararlı mı?

Tuzun faydaları nelerdir?
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Araştırmalar sonucunda vücuttaki tuz yapısının az olması kronik hastalıklara yol açabildiği saptanmışr. Bu yüzden hiç tuz tüketmemek son derece yanlış. Sözgelimi solunum yolu hastalıklarında tuz tüketilerek zararlı bakterilerin sayısı azaltılabiliyor. Peki ya başka ne gibi yararları var tuzun? İşte onlar:

Ayak bakımında kullanılması hem kokuyu engeller hem de ölü derili öldürür.

Cilt beyazlatma etkisi vardır.

Gençleştiricidir.

Yumuşatıcıdır.

Zararlı bakterilere ve enfeksiyonlara karşı savaşır.

İnsülin değerinin düşmesine yardım eden tuz diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği besinlerden biridir.

Tuz eksikliği kişide aşırı balgam üretimine sebep olur. Bu da uyurken salya akıntısına neden olur.
Kan dolaşımını hızlandırıp cildi canlandırır.

Ölü derilerden arındırır.

Sivilcelere karşı etkilidir.

Deniz tuzu cilt lekeleri için etkilidir.

Ama yine de tuzun aşırısının zararlı olduğunu bilmekte fayda var. İşte o zararlar

İnmelere sebep olur, hipertansiyona yatkınlığı artırır, böbrek hastalıklarının en büyük nedeni ve şunlar:

Ödem yapar.
Osteoporoz adlı kemik hastalığına neden olur.

Aşırı tuz kullanımında suyu tutan beden şişer ve bu da kilo alındı düşüncesine yol açar.

Tuzlu su ya da tuzlu şampuan ile yıkanan saçlarda kepek sorunu görülmez.

Tuz, saç uzamasını artırır.

Saça tuz sürmek saç dökülmesini bitirir.

İnce saçlı olmaktan şikayet eden kişilerin saçlarına hacim kazandırır.

Saç egzaması olan kişilerin tuzlu su ile saçlarını yıkamaları bu sıkıntıdan kurtarır.

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