Tuzun gizli tehlikesi ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Tuzun ana bileşeni sodyum, vücudun sıvı dengesini sağlamada kritik bir rol oynuyor. Ancak fazlası, bu dengeyi bozarak ciddi sorunlara yol açtı.

2021’de The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, yüksek tuz tüketiminin kan basıncını artırarak hipertansiyon riskini %25 yükselttiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, günde 5 gramdan fazla tuz alan bireylerde kalp krizi ve inme olasılığı belirgin şekilde artırdı.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Frank Hu, “Fazla tuz, damar duvarlarına zarar vererek aterosklerozu (damar sertliği) tetikliyor. Bu, uzun vadede kalp ve beyin sağlığını tehlikeye atıyor” dedi.

İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi’nden Prof. Graham MacGregor ise, “Tuzun böbrekler üzerindeki yükü de göz ardı edilemez. Aşırı sodyum, böbrek fonksiyonlarını zorlayarak yetmezlik riskini artırıyor” uyarısında bulundu.

2023’te The Lancet dergisinde yer alan bir inceleme, dünya genelinde tuz tüketiminin önerilen seviyenin (günde 5 gram) iki katına çıktığını ve bu durumun milyonlarca erken ölüme neden olduğunu belirtti.

FAZLA TUZUN OLUŞTURDUĞU RİSKLER

Uzmanlar, aşırı tuz tüketiminin başlıca sağlık tehditlerini şöyle sıraladı:

Hipertansiyon: Kan basıncını yükselterek damarları zorluyor.

Kalp Hastalıkları: Koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği riskini artırıyor.

Böbrek Sorunları: Sodyum birikimi, böbrek taşları ve yetmezliğe yol açabiliyor.

İnme: Damar tıkanıklığı veya kanama riskini tetikliyor.

UZMANLARDAN PRATİK ÇÖZÜMLER

Prof. Hu, “Tuz tüketimini azaltmak, sanıldığı kadar zor değil. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak ve tuzu baharatlarla değiştirmek büyük fark oluşturur” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük tuz alımını 5 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) ile sınırlamayı önerdi.

İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Carrie Ruxton ise, “Restoran yemekleri ve hazır gıdalar, gizli tuz bombaları. Etiket okumayı alışkanlık haline getirin” tavsiyesinde bulundu.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, “Tuz yerine limon, kekik veya sarımsak gibi doğal tatlandırıcılar kullanmak, hem lezzeti korur hem sağlığı destekler” önerisini sundu.

Ayrıca, tuzlu gıdalardan sonra bol su içmenin sodyumun vücuttan atılımını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

TUZU AZALT, ÖMRÜ UZAT

Bilimsel bulgular ve uzmanlar, fazla tuz tüketiminin hastalık riskini artırdığını net bir şekilde ortaya koydu.

Sofralarınızdaki bu küçük beyaz tanecikler, ölçüsüz kullanıldığında büyük bir tehdit haline gelebiliyor.

Günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirerek tuz tüketimini dengelemek, kalp, böbrek ve beyin sağlığınızı korumanın basit ama etkili bir yolu.