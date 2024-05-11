TV yayın akışı 11 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar, izleyicilerle buluşuyor. İzleyiciker, her gün televizyonda hangi dizi ve programların olduğunu merak ediyor. Merak edilen dizi ve programların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, düzenli olarak kanalların yayın akışını takip ediyor. İşte, 11 Mayıs Cumartesi gününün TV yayın akışı…