TV yayın akışı 11 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Şirinler
12:00 Kuruluş Osman
15:30 Ateş Kuşları
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Memleketim
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taş Kağıt Makas
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Siyah Beyaz Aşk
03:30 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yabani
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Ruhun Duymaz
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Vikingler Büyük Macera
12:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16:00 Bay Link Kayıp Efsane
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 G.O.R.A
22:45 Hokkabaz
01:15 G.O.R.A
03:15 Hokkabaz
05:00 Güzel Köylü
06:30 Vikingler Büyük Macera
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:15 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
09:25 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:10 Yaşam Başka Yerde
12:30 Kod Adı Kırlangıç
14:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye