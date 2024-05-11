TV yayın akışı 11 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV yayın akışı 11 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?
Televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar, izleyicilerle buluşuyor. İzleyiciker, her gün televizyonda hangi dizi ve programların olduğunu merak ediyor. Merak edilen dizi ve programların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, düzenli olarak kanalların yayın akışını takip ediyor. İşte, 11 Mayıs Cumartesi gününün TV yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu

10:00 Şirinler

12:00 Kuruluş Osman

15:30 Ateş Kuşları

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:00 Kuruluş Osman

05:40 Safir

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Memleketim

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Taş Kağıt Makas

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Siyah Beyaz Aşk

03:30 Müzik Arası

04:30 Bodrum Masalı

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NOW YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yabani

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Ruhun Duymaz

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Vikingler Büyük Macera

12:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

16:00 Bay Link Kayıp Efsane

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 G.O.R.A

22:45 Hokkabaz

01:15 G.O.R.A

03:15 Hokkabaz

05:00 Güzel Köylü

06:30 Vikingler Büyük Macera

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:15 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"

09:25 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

10:30 Hayallerinin Peşinde

12:10 Yaşam Başka Yerde

12:30 Kod Adı Kırlangıç

14:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

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