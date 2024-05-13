TV Yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Sabahın erken saatlerinde, televizyon izleyici tarafından gündüz ve akşam kuşağında hang, yapımların olduğu merakla araştırılıyor. Birbirinden heyecanlı diziler ve reyting rekorları kıran programlar, her gün televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken, hangi kanalda hangi yapımların olduğunu sizin için derledik. İşte, 13 Mayıs Pazartesi günü yayın akışı…