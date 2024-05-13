TV Yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program
05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06:35 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi
03:05 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Hükümet Kadın 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:30 Tokatçı
02:00 Sandık Kokusu
04:15 Cafer'in Çilesi
05:30 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler (Tekrar)
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:45 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:15 Hayatı Paylaşmak
09:15 Yemin
11:00 TV Filmi
13:00 TV Filmi
14:40 Bahar Yeli
16:30 Kan Çiçekleri
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Esaret
21:20 Rüzgarlı Tepe
23:20 Diriliş Ertuğrul
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Ruhun Duymaz
04:45 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kardeşlerim
03:00 Ateş Kuşları
05:40 Safir
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom 2: Zehirli Öfke
21:50 Karanlık Cinayetler
23:50 Ben Bu Cihana Sığmazam