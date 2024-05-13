TV Yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?
Sabahın erken saatlerinde, televizyon izleyici tarafından gündüz ve akşam kuşağında hang, yapımların olduğu merakla araştırılıyor. Birbirinden heyecanlı diziler ve reyting rekorları kıran programlar, her gün televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken, hangi kanalda hangi yapımların olduğunu sizin için derledik. İşte, 13 Mayıs Pazartesi günü yayın akışı…

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program

05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06:35 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi

03:05 Gönül Dağı

60d56fd5214ed80160738e14.webpSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hükümet Kadın 2

22:15 Hükümet Kadın 2

gomx-box-e-vmquovy-geg.webpSHOW TV YAYIN AKIŞI

00:30 Tokatçı

02:00 Sandık Kokusu

04:15 Cafer'in Çilesi

05:30 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler (Tekrar)

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

guldur-guldur.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:45 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

mv5bzmu3mdi2nwytnty4ms00nge5lwe0n2mtytq1njrlzjdlmjiwxkeyxkfqcgdeqxvynjgzmjq0mta-v1-fmjpg-ux1000.jpgKANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:15 Hayatı Paylaşmak

09:15 Yemin

11:00 TV Filmi

13:00 TV Filmi

14:40 Bahar Yeli

16:30 Kan Çiçekleri

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Esaret

21:20 Rüzgarlı Tepe

23:20 Diriliş Ertuğrul

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NOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Ruhun Duymaz

04:45 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

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ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kardeşlerim

03:00 Ateş Kuşları

05:40 Safir

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom 2: Zehirli Öfke

21:50 Karanlık Cinayetler

23:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

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