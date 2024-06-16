TV Yayın akışı 16 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Bizim Aile
22:15 Kapıcılar Kralı 23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
01:15 Kapıcılar Kralı
02:30 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:30 Babam / Yerli Sinema
14:00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
15:50 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alan
03:00 İlk Aşk / Yerli Sinema
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik
01:15 Ölüm Yarışçıları
02:30 Güneşin Kızları
04:30 5N1K 05:00 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası 11:20 Şevket Yerimdar
13:00 Yasak Elma
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi İnşallah
22:00 Kirli Sepeti
00:45 Hadi İnşallah 02:30 Mucize Doktor
04:45 Son Yaz 06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sucu Kamil
16:00 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
02:00 Baba Ocağı
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" 08:40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla" 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
11.45 Enine Boyuna 13:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
16:00 Polonya-Hollanda 18:00 Ana Haber
19:00 Slovenya-Danimarka 22:00 Sırbistan-İngiltere 00:15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
02:50 Teşkilat
05:30 Alişan İle Hayata Gülümse