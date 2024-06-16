TV Yayın akışı 16 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 16 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında izleyicilerle buluşan çeşitli programlar ve reyting rekortmeni diziler var. Sabahın erken vakitlerinden itibaren televizyon izleyicileri tarafından en fazla merak edilen soru ise "Bugün televizyonda ne izleyeceğiz?" İşte bu sorunun yanıtını sizler için derledik. İşte 16 Haziran Pazar günü yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Bizim Aile
22:15 Kapıcılar Kralı 23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
01:15 Kapıcılar Kralı
02:30 Sandık Kokusu

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:30 Babam / Yerli Sinema
14:00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
15:50 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alan
03:00 İlk Aşk / Yerli Sinema
05:20 Kalp Yarası

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik
01:15 Ölüm Yarışçıları
02:30 Güneşin Kızları
04:30 5N1K 05:00 Tatlı İntikam

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NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası 11:20 Şevket Yerimdar
13:00 Yasak Elma
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi İnşallah
22:00 Kirli Sepeti
00:45 Hadi İnşallah 02:30 Mucize Doktor
04:45 Son Yaz 06:00 Her Yerde Sen

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STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sucu Kamil
16:00 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
02:00 Baba Ocağı
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" 08:40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla" 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
11.45 Enine Boyuna 13:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
16:00 Polonya-Hollanda 18:00 Ana Haber
19:00 Slovenya-Danimarka 22:00 Sırbistan-İngiltere 00:15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
02:50 Teşkilat
05:30 Alişan İle Hayata Gülümse

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