TV Yayın akışı 16 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Bizim Aile

22:15 Kapıcılar Kralı 23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:15 Kapıcılar Kralı

02:30 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:30 Babam / Yerli Sinema

14:00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema

15:50 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Alan

03:00 İlk Aşk / Yerli Sinema

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

01:15 Ölüm Yarışçıları

02:30 Güneşin Kızları

04:30 5N1K 05:00 Tatlı İntikam

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası 11:20 Şevket Yerimdar

13:00 Yasak Elma

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hadi İnşallah

22:00 Kirli Sepeti

00:45 Hadi İnşallah 02:30 Mucize Doktor

04:45 Son Yaz 06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Sucu Kamil

16:00 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

02:00 Baba Ocağı

04:00 Türk Müziği

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" 08:40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla" 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

11.45 Enine Boyuna 13:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

16:00 Polonya-Hollanda 18:00 Ana Haber

19:00 Slovenya-Danimarka 22:00 Sırbistan-İngiltere 00:15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

02:50 Teşkilat

05:30 Alişan İle Hayata Gülümse