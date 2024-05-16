TV Yayın akışı 16 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Sabahın erken saatlerinden itibaren televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Her gün birbirinden renkli programlar ve heyecanla beklenen diziler televizyon ekranlarına yansırken, vatandaşların aklındaki soru “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizin için bu sorunun cevabını derledik. İşte 16 Mayıs Perşembe günü yayın akışı…