TV Yayın akışı 16 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 16 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?
Sabahın erken saatlerinden itibaren televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Her gün birbirinden renkli programlar ve heyecanla beklenen diziler televizyon ekranlarına yansırken, vatandaşların aklındaki soru “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizin için bu sorunun cevabını derledik. İşte 16 Mayıs Perşembe günü yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:15 Kızılcık Şerbeti
02:15 Sandık Kokusu
04:15 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Osman
03:50 Maraşlı

aldatmak-dizisi-konusu-ve-oyuncu-ka-l4nv.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

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07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
00:30 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
02:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
03:30 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Uğurlugiller
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:00 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:40 Gönül Dağı

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Ruhun Duymaz
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

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