TV Yayın akışı 17 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

Reyting rekorları kıran diziler ve ilgiyle takip edilen programlar, her gün televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Televizyon tutkunlarının, sabah uyanır uyanmaz merakla araştırdığı soru ise, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizin için 17 Mayıs Cuma günü, hangi televizyon kanalında hangi yapımların olduğunu derledik.