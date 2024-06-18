TV Yayın akışı 18 Haziran 2024. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Baba
08:15 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)
10:15 Milyarder (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)
01:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)
03:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)
22:00 Alan
01:20 Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)
03:10 Destan
05:40 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:15 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)
15:45 Gazete Magazin
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:35 Uğurlugiller
07:20 Kara Tahta
10:10 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:20 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
17:30 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Türkiye-Gürcistan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Çekya"
00:10 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
02:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:20 Alişan İle Hayata Gülümse
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:00 Kirli Sepeti
16:45 Şahane Hayatım
19:00 Now Ana Haber
20:00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)
22:00 Sahte Balayı (Yerli Sinema)
00:15 Mucize Doktor
02:45 Yasak Elma
05:00 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Gırgırıiye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mahalleden Arkadaşlar (Yerli Sinema)
22:00 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)
00:30 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)
02:15 Güneşin Kızları
04:15 Tatlı İntikam