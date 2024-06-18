TV Yayın akışı 18 Haziran 2024. Hangi kanalda ne var?

Her gün birbirinden farklı programlar televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşurken bu bayramda da renkli televizyon ekranları bayram ziyaretlerinde ailelerin dikkatini cezbedecek. Misafirliklere renk katacak birbirinden etkileyici yapımlar, bugün de merak konusu oluyor. Sizin için bugünün yayın akışını derledik. İşte detaylar…