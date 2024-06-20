TV Yayın akışı 20 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 20 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Televizyonlar, insanlığın hayatına girdiği günden beri herkesin vazgeçilmesi haline dönüştü. 7’den 70’e herkese hitap eden programlar ve yapımlar, vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor ve her gün en çok merak edilen soru, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu oluyor. Sizin için bu sorunun cevabını derledik.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba
08:15 Arabesk (Yerli Sinema)
10:15 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
01:30 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:00 Alan
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası

820x547-mutfak-bahanede-sezon-finali-1688141162740.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Çetin Ceviz 1 (Yerli Sinema)
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Turnike
01:30 Android Polis (Yabancı Sinema)
03:15 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam

iisoki2z8kg54rmq61nzia.webpSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
15:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
07:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:40 Kara Tahta
10:30 Hugo (Yabancı Sinema)
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-İtalya"
00:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
04:00 Hugo (Yabancı Sinema)
06:00 Seksenler

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Feride (Yerli Sinema)
00:15 Mucize Doktor
03:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen

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