TV Yayın akışı 20 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Baba
08:15 Arabesk (Yerli Sinema)
10:15 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
01:30 Yakın Mesafe (Yabancı Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:00 Alan
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Çetin Ceviz 1 (Yerli Sinema)
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Turnike
01:30 Android Polis (Yabancı Sinema)
03:15 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
15:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
07:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:40 Kara Tahta
10:30 Hugo (Yabancı Sinema)
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-İtalya"
00:15 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
04:00 Hugo (Yabancı Sinema)
06:00 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Feride (Yerli Sinema)
00:15 Mucize Doktor
03:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen