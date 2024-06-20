TV Yayın akışı 20 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Televizyonlar, insanlığın hayatına girdiği günden beri herkesin vazgeçilmesi haline dönüştü. 7’den 70’e herkese hitap eden programlar ve yapımlar, vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor ve her gün en çok merak edilen soru, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu oluyor. Sizin için bu sorunun cevabını derledik.