TV Yayın akışı 22 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Televizyon kanallarında her gün birbirinden eğlenceli ve renkli yapımlar seyircilerle buluşuyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlar, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. 22 Mayıs Çarşamba gününün yayın akışını, televizyon tutkunları için derledik.