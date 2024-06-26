TV Yayın akışı 26 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vangard (Yabancı Sinema)
22:20 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
00:30 Senin Hikayen (Yerli Sinema)
03:00 Destan
05:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:15 Yalan
00:45 Turnike
02:45 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
01:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
03:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
21:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
23:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
01:45 Yüksek Sosyete
04:00 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Uğurlugiller
06:50 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce