TV Yayın akışı 26 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 26 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Televizyonlar, icat edildikleri günden bu yana insanlığın en büyük iletişim araçlarından biri. Hem bilgilendirme hem de eğlendirme işlevini yerine getiren televizyonlar, artık insanların vazgeçilmezlerinden biri haline dönüştü. Bu sebeple, her yeni gün en çok merak edilen sorulardan biri, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizin için, 26 Haziran Çarşamba gününün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vangard (Yabancı Sinema)
22:20 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
00:30 Senin Hikayen (Yerli Sinema)
03:00 Destan
05:30 Kalp Yarası

1713446.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:15 Yalan
00:45 Turnike
02:45 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam

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06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
01:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
03:15 Kızılcık Şerbeti

3196968-1920x1080.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
21:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
23:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
01:45 Yüksek Sosyete
04:00 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Uğurlugiller
06:50 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye

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NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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