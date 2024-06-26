TV Yayın akışı 26 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vangard (Yabancı Sinema)

22:20 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)

00:30 Senin Hikayen (Yerli Sinema)

03:00 Destan

05:30 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

22:15 Yalan

00:45 Turnike

02:45 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)

01:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)

03:15 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)

21:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)

23:45 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)

01:45 Yüksek Sosyete

04:00 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Uğurlugiller

06:50 Kara Tahta

09:30 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:20 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"

00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:40 Gönül Dağı

04:50 Lingo Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce