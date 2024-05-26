TV Yayın akışı 26 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 20226
00:15 Survivor Exstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Beni Böyle Sev
07:20 Nostalji Kuşağı ‘Perihan Abla’
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
09:30 Anıtkabir’den Naklen Yayın
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
13:45 Gönül Dağı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3’te 3
01:10 Kara Ağaç Destanı
03:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evde Mutluluk
14:20 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 ( Yeni Bölüm)
23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Petrol Kralları
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Üçkağıtçı
23:45 En Büyük Şaban
01:45 Sandık Kokusu
04:15 Petrol Kralları
05:30 Aziz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı- Final
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K-Tekrar
04:45 Bodrum Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Aldatmak
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması
21:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Aldatmak
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Kalp Yarası
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti- Sezon Fİnali
23:45 Kızıl Goncalar
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış