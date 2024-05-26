TV Yayın akışı 26 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 20226

00:15 Survivor Exstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Beni Böyle Sev

07:20 Nostalji Kuşağı ‘Perihan Abla’

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

09:30 Anıtkabir’den Naklen Yayın

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

13:45 Gönül Dağı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3’te 3

01:10 Kara Ağaç Destanı

03:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evde Mutluluk

14:20 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 ( Yeni Bölüm)

23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Petrol Kralları

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Üçkağıtçı

23:45 En Büyük Şaban

01:45 Sandık Kokusu

04:15 Petrol Kralları

05:30 Aziz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı- Final

00:15 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N1K-Tekrar

04:45 Bodrum Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Aldatmak

15:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması

21:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Aldatmak

03:00 Kuruluş Osman

05:40 Kalp Yarası

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Gaddar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti- Sezon Fİnali

23:45 Kızıl Goncalar

03:00 Tetikçinin Oğlu

05:15 Kefaret

06:00 Bay Yanlış