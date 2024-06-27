TV Yayın akışı 27 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Kader (Yabancı Sinema)

21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

23:45 Kader (Yabancı Sinema)

01:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

03:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Beni Unutma

03:20 Destan

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)

01:45 Güneşin Kızları

03:45 Tatlı İntikam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

03:45 Yüksek Sosyete

05:15 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06:30 Kara Tahta

09:30 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)

02:00 Gönüş Dağı

04:40 Lingo Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

22:30 Koca Bulma Sanatı (Yerli Sinema)

00:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:15 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce