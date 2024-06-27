TV Yayın akışı 27 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Kader (Yabancı Sinema)
21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
23:45 Kader (Yabancı Sinema)
01:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Beni Unutma
03:20 Destan
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
01:45 Güneşin Kızları
03:45 Tatlı İntikam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
03:45 Yüksek Sosyete
05:15 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06:30 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)
02:00 Gönüş Dağı
04:40 Lingo Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:30 Koca Bulma Sanatı (Yerli Sinema)
00:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:15 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce