TV Yayın akışı 3 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

Televizyonda hangi programların olduğu, televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Her gün, reyting rekorları kıran yapımlar, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşurken, sizin için “Bugün televizyonda ne var?” sorusunu cevapladık.