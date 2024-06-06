TV Yayın akışı 6 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 6 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Her gün birbirinden eğlenceli programlar ve reyting rekorları kıran diziler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşurken, vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizler için bu sorunun cevabını derledik. İşte 6 Haziran Perşembe gününün yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Baba

bahar.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Osman
03:50 Destan

mutfak-bahane-canli-izle-21-eylul-mutfak-bahane-15296320-8570-amp.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Aşk-ı Memnu
01:00 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam

6655e3aa364078194b521ecf.webpSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
22:30 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
02:30 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

eksi-elmalar.jpeg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi

yemekteyiz-de-tansiyon-yukseldi-yarismacilara-17399143-6261-amp-001.jpg

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Uğurlugiller
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:40 Gönül Dağı
05:10 Yaşam Başka Yerde
05:30 Lingo Türkiye

2-yil-once-final-yapmisti-seksenler-dizi-kadrosu-yillar-sonra-bir-araya-geliyor-1709535234-7189.webp

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:15 Gaddar
02:00 Mucize Doktor
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen

gaddardizi.jpg

İlgili Haberler
TV Yayın akışı 5 Haziran Çarşamba, Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 4 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?
Son Haberler
Arda Turan Denizli'de Spor
Arda Turan Denizli'de
Deniz Uğur Reha Muhtar davasında şok karar. 14 yıllık savaş sürüyor Magazin
Deniz Uğur Reha Muhtar davasında şok karar. 14 yıllık savaş sürüyor
Altın yaptı yapacağını Ekonomi
Altın yaptı yapacağını
EPDK'dan 18 şirkete lisans Ekonomi
EPDK'dan 18 şirkete lisans
Yapay zekaya ilgi çok kullanan yok Teknoloji
Yapay zekaya ilgi çok kullanan yok
Bodrum'da 41 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Bodrum'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
Mourinho'nun gizli taktiğini açıkladı Spor
Mourinho'nun gizli taktiğini açıkladı