TV100 ekibine Lübnan'da saldırı. Darp edilip kameraları alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV100 ekibine Lübnan'da saldırı. Darp edilip kameraları alındı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Erbay Yılmaz darp edildi.

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir bölgeyi vurdu. Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı bildiridi.

TV100 EKİBİNE BÖLGEDE SALDIRI

Sıcak gelişmeleri takip etmek için bölgede bulunan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve tv100 kameramanı Erbay Yılmaz darp edildi.

Gazetecilerin kameralarının da elinden alındığı aktarıldı. Koç yaşadıklarını "Boğazımızı sıkıp kameramızı aldılar, darp ettiler" şeklinde anlattı.

Ayrıca saldırıda Lübnan Sağlık Bakanlığı, 1 kadının hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 68 kişinin de yaralandığını açıkladı.

HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haneyi bu sabah İran’da evinde korumasıyla birlikte öldürüldü. Hanetyi’nin ölümü doğrulandı ve İsrail’i işaret ettiler.

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