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tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer Özbekistan zirvesindeydi. ŞİÖ zirvesini yorumladı

tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez özel misafir olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Zirvesini tv100 canlı yayınında değerlendirdi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 23:36
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tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer Özbekistan zirvesindeydi. ŞİÖ zirvesini yorumladı

tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer Özbekistan zirvesindeydi. ŞİÖ zirvesini yorumladı
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet etmesi üzerine, Şanghay İşbirliği Zirvesi'ne ilk kez "özel misafir" olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer de Özbekistan zirvesindeydi. 

tv100 canlı yayınına bağlanarak Özbekistan zirvesini yorumlayan Alican Değer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; 

Sayın Cumhurbaşkanı buraya Özbekistan Devlet Başkanı'nın özel davetlisi olarak geldi.

Semerkant temasları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uçağa binmeden hemen önce sohbet etme imkanı bulduk.

Şangay 5'lisi aslında artık 9 olan bu örgüt, Avrasya coğrafyasının tam yüzde 60 nüfusu, benim notlarıma göre 3.2 milyar, neredeyse dünyanın yarısına yakın devasal bir örgüt. 

Sayın Cumhurbaşkanı Semerkant'ta öncelikle Azerbaycan, Çin,  Moğolistan, Özbekistan, Rusya ve İran devlet başkanlarıyla görüştü. Daha sonra Pakistan ve Hindistan başbakanlarıyla görüştü. Çok yoğun bir trafiği vardı. 

"Hedefimiz tam üyelik"

Cumhurbaşkanı hedefimizin tam üyelik olduğunu açıkladı. Daha önce de dile getirmişti. Tam üyelik hedefiyle görüşmelerini sürdürdü. 

En önemli konu ise Tahıl Koridoru’ydu. Tahıl Koridoru’nda Rusya ve Ukrayna’nın tahılları Türkiye aracılığıyla zengin ülkeler alabiliyor. Az gelişmemiş ülkeler alamıyordu. Türkiye ve Putin’in iradesi o ülkelerin de tahılları alması yönünde.

Akkuyu Nükleer Santrali ile olan sıkıntılar gündeme geldi. Türk ortak ile Rus ortak arasında hisse paylaşımı konusunda bir sıkıntı olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı bunun da halledildiğini dile getirdi. 

2023 yılında Akkuyu Nükleer Santralinin birinci ünitesinin devreye gireceğini de söyledi. 

Türkiye’nin gündeminde olan fotoğraf ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

TOKİ’nin konut seferberliği gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı seçimden sonra yeni bir hamle yapabiliriz. Çok daha fazla evi hizmete sunabiliriz dedi. 

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Abbas
17.09.2022 23:40
ABD ye tokatı patlatalım da, Demirel ABD unutmaz, yeri gelince hesabını sorar derdi, umarım bu hesap son Türk devletinin sonu olmaz ???  
 
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