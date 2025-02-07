TV100 ve Gülseven Medya Grubu'nun acı günü: Necat Gülseven'in babası yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: tv100
TV100 ve Gülseven Medya Grubu'nun acı günü: Necat Gülseven'in babası yaşamını yitirdi

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven yaşamını yitirdi. Gülseven ailesi taziyeleri bugün Diyarbakır'da; yarın ve pazar günü ise İstanbul Beşiktaş'ta kabul edecek.

Gülseven Medya Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Gülseven Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necat Gülseven'in kıymetli babası Sayın Hasan Gülseven Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Gülseven Medya Grubu Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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TAZİYE TARİHİ VE YERİ

7 Şubat 2025 - Diyarbakır/Bismil

8-9 Şubat 2025 - Polat Bosphorus Otel-Barbaros Bulvarı, No.145 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul

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