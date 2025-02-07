TV100 ve Gülseven Medya Grubu'nun acı günü: Necat Gülseven'in babası yaşamını yitirdi

Gülseven Medya Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gülseven Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necat Gülseven'in kıymetli babası Sayın Hasan Gülseven Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Gülseven Medya Grubu Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
TAZİYE TARİHİ VE YERİ
7 Şubat 2025 - Diyarbakır/Bismil
8-9 Şubat 2025 - Polat Bosphorus Otel-Barbaros Bulvarı, No.145 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul