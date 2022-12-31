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Uğur Dündar anlattı tv100’ün Uykusuzlar Kulübü’nde stüdyo kahkahaya boğuldu

Usta gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü programının yılbaşı özel programına konuk oldu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 21:56
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tv100'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programına konuk olan Uğur Dündar, anlattığı anısıyla stüdyoyu kahkahaya boğdu

Uğur Dündar anlattı tv100’ün Uykusuzlar Kulübü’nde stüdyo kahkahaya boğuldu
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Uğur Dündar, Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programında anlattığı anısıyla stüdyoyu kahkahalara boğdu.

Dündar, "Bizi Karpuz Festivali’ne davet ettiler, kalktık gittik. Şehrin dışında aşiret topluluğu ve bir damda bize ziyafet sofrası hazırlanmış. Yanımızda da dönemin meşhur Rockçısı var. Kalaşnikoflar geldi yanımızda sıkıyorlar baktım Rockçı yok, masanın altına girmiş" dedi.

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