TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bir dönem oyunculuk bile yapmış! İşte, görenleri hayrete düşüren o rolü

Spor muhabiri olarak basın dünyasında yer bulan Ilıcalı, televizyon dünyasına Acun Firarda ismiyle giriş yapıyordu. Önceleri bir zamanların unutulmaz spor magazin programı Tele Vole içerisinde yayınlanan Acun Firarda sonradan bağımsız bir programa dönüşüyordu. Şimdilerde televizyon patronu olan Acun Ilıcalı, bir dönemin unutulmaz dizisi Tatlı Hayat'a televizyon sunucusu olarak renk katmış.

SUNUCULUK ROLÜ YAPMIŞ

Başarılı sunucu Ilıcalı'nın, yaptığı işlerin yanında oyunculuk da bulunuyor. Başrollerini Haluk Bilginer ile Türkan Şoray'ın paylaştığı ve birçok yıldızın yer aldığı Tatlı Hayat'ın 44. bölümünde televizyon sunucusu olarak yer alan Ilıcalı, izleyicilere komik anlar yaşatıyor. Ilıcalı'nın konuk oyuncu olduğu bölümde İhsan'ın kuru temizleme dükkânına büyük bir şirket talip oluyor. Şirket, dükkânı satın alıp apartmanı yıkmak ve oraya alışveriş merkezi yapmayı amaçlıyor. İhsan, bunu öğrenince dükkânı satmaktan vazgeçiyor ve apartmanda yaşayanların kahramanı oluyor. İhsan ile Sevinç, Acun Firarda programını sunan Acun Ilıcalı ile röportaj yapıyor. Yayınlanan bu bölümde Acun Ilıcalı, kendi mesleğini bu sefer rol olarak gerçekleştiriyor.

SINIF ATLAMAK İSTEYEN KURU TEMİZLEMECİ

IMDb puanı 8.5 olan Tatlı Hayat dizisinde İhsan ile Sevinç, İhsan'ın sahibi olduğu kuru temizleme işinden zengin olunca sınıf atlamaya karar veriyor. Gültepe'deki gecekondudan Etiler'de bulunan lüks evlerine taşınıyorlar. Yanda Cevriye Hanım, üstte Feraye ile Yorgo çifti ve kızları Pelin oturmaktadır. İhsan, eşini bu hayata alıştırmaya çalışıyor. Alışık olmadıkları bu hayat, hem yeni sorunlarla karşılaşmalarına hem bilmedikleri bir dünyada yaşam mücadelesi verirken karşılaştıkları komik olayları anlatıyor. Günlerden bir gün Acun Firarda'yı sunan Acun Ilıcalı ile İhsan Sevinç röportaj yapıyor.

MEDYA PATRONU OLDU

Televizyon sunuculuğundan kanal sahipliğine uzanan yolda Acun Ilıcalı, başarılı programlara imza atmasının sonuçlarını başarı hanesine ekliyor. Kariyerinde birçok başarı bulunan Ilıcalı'nın oyunculukları seyirciye tebessüm ettiriyor.