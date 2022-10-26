MasterChef'de tehlikeli anlar. Yürekler ağza geldi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında heyecan yine doruğa tırmandı. Bir görüntü var ki herkesi korkuttu. İkişerli gruplar halinde ülke mutfaklarında yarışacak olan yarışmacılardan Yağız ile Görkem eşleşiyor. Görüntülerde düşen ve kafasını tezgaha vuran yarışmacının Görkem olduğu tahmin ediliyor.

Düşen yarışmacının sağlık durumu bu akşam yayınlanacak olan bölümde öğrenilecek . İşte MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan yeni bölüm fragmanı...