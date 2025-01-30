Twente - Beşiktaş 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Twente - Beşiktaş 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş, Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletini alabilmek için Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. De Grolsch Veste'te oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Maç TRT Yıldız Spor kanalından yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN 11'i

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.

Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, Van Wolfswinkel.

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