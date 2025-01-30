Twente - Beşiktaş 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletini alabilmek için Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. De Grolsch Veste'te oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Maç TRT Yıldız Spor kanalından yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN 11'i

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.

Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, Van Wolfswinkel.