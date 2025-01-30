Twente -Beşiktaş maçında sessiz ilk yarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Twente -Beşiktaş maçında sessiz ilk yarı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş, Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçta ilk yarı sona erdi. durum 0-0.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletini alabilmek için Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

De Grolsch Veste'te oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı.

20' Mücadelede ilk 20 dakikalık bölümü geride kaldı.

19' Wolfswinkel'in ceza yayından sol ayağıyla gelişine çektiği şut kalenin üstünden dışarı çıktı

18' Pozisyonun ardından Vlap'in çektiği şut öncesi Svensson'un Ltaief'e yaptığı müdahalenin ardından Svensson sarı kart gördü.

14' Twente, kendi yarı alanında top çeviriyor

13' Wolfswinkel, orta alanda Emirhan Topçu'ya faul yaptı.

12' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

10' Steijn, sağ kanattan ceza sahamıza derin bir top gönderdi. Top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Maç TRT Yıldız Spor kanalından yayınlanıyor.

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