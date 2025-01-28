Twente-Beşiktaş maçını dünyanın en iyi hakemi yönetecek

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Twente-Beşiktaş maçını dünyanın en iyi hakemi yönetecek

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacağı Twente maçını yönetecek hakem belli oldu. Kritik maçı 2 yıl üst üste dünyanın en iyi hakemi seçilen Marciniak yönetecek.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta müsabakasında Beşiktaş, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Twente ile karşı karşıya gelecek. Twente Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Wojciech Myc olacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR'da ise Pawel Pskit görev alacak.

Szymon Marciniak, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslar Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçildi.

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