Twente, FC Groningen'i 2-0 yendi

FC Twente, pazar günü evinde oynadığı karşılaşmada beklenenin çok uzağında bir performans sergileyerek, FC Groningen’i 2-0 yenmeyi başardı. Joseph Oosting’in öğrencileri, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyamasalar da, görevlerini yerine getirerek kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın en dikkat çekici anı ise, Sem Steijn’in sezonun 12. golünü kaydetmesiydi.

ZORLANARAK KAZANILDI

FC Twente, geçen hafta oynadığı zorlu Olympiakos maçının ardından ligde bir kayıp yaşamak istemedi. Bu yüzden en azından kayıpsız bir galibiyet almak önemliydi ve evinde FC Groningen karşısında bu hedefi başardılar. Ancak, futbolseverler için unutulmaz bir karşılaşma değildi. Maç boyunca, FC Twente’nin oyununda etkili bir performans izlenmedi ve maçta birkaç tehlikeli pozisyon dışında önemli bir aksiyon olmadı. Takım, savunmada oldukça sağlam kalırken, hücumda fırsatları değerlendirmekte zorlandı.

İLK YARIDAKİ SIKINTILAR

Maçın ilk yarısı oldukça durağandı. İlk 20 dakika boyunca her iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. FC Twente, topa sahip olmasına rağmen, oyununu hücuma taşımakta zorlandı ve tehlikeli ataklar oluşturamadı. Ardından, Groningen’den Jorg Schreuders’in geliştirdiği bir tehlike, Bart van Rooij’in şanslı bir şekilde attığı golle sona erdi. Bu gol, Van Rooij’in Thijmen Blokzijl’in vücudundan sekerek kaleye girmesiyle geldi ve ev sahibi FC Twente’yi 1-0 öne geçirdi. Ancak, golün hemen ardından Romano Postema’nın vurduğu top direkten döndü ve bu, maçı heyecanlandıran tek an oldu.

İKİNCİ YARIDA STEİJN PARLAKDI

İkinci yarıda da FC Twente’nin oyununda bir iyileşme olmadı ve teknik direktör Joseph Oosting, 10. dakikada Sayf Ltaief ve Michal Sadilek’i sahaya sürerek değişiklik yaptı. Bu değişiklikler hemen meyvesini verdi. Sem Steijn, Daan Rots’un pasını aldı, rakip savunmacıyı geçip, zorlu bir açıdan kaleye gönderdiği topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0’a getirdi. Bu gol, Steijn’in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sonrasında maç, pek heyecan verici anlara sahne olmadı. FC Twente, kalan süreyi yöneterek 2-0’lık galibiyetle maçı tamamladı. Ev sahibi ekip, zor bir hafta sonrasında moral bulmuş olsa da, futbolseverler unutulmaz bir mücadele izleyemediler. Yine de, Oosting’in ekibi, hedeflenen üç puanı almayı başararak, 2024 yılını galibiyetle noktaladı.