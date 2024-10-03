Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Avrupa mücadelesindeki ilk maçında Union SG’yi mağlup eden sarı lacivertliler, Hollanda deplasmanında da galip gelerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan İrfan Can Kahveci’nin Union SG maçında olduğu gibi maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun savunın ortasında Becao-Djiku ikilisini, orta sahanın ortasında ise Ambrabat-Fred ikilisini oynatması bekleniyor. Portekizli teknik adamın forvette ise beklentilerin altında kalan En Nesyri’ye şans vereceği öğrenildi.

Twente-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri şöyle:

Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap, Steijn; Van Wolfswinkel, Van Bergen, Lammers.



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Maximin, En-Nesyri.

TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe’nin deplasmanda Twente karşısında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. Mücadele, saat 22.00’dan itibaren, TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.