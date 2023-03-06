Eski Twitter çalışanlarından korkunç iddia: Twitter artık güvenli değil

Elon Musk, Twitter’ın başına geçtiğinde oranın daha özgür bir platform olacağını söylemişti. Twitter güvenlik çerçevesinde kimsenin rahatsız olmayacağını belirtti. Ancak iddialara göre; Musk’ın söylediklerinin özgürlük kısmı gerçekleşirken güvenlik konusunda işlerin yolunda gitmediği belirtildi.

Sosyal medya uygulamasının eski çalışanları Twitter için verdikleri röportajda sahte hesapların, bilgi yanlışlarının ve çocuk istismarlarının artış gösterdiğini açıkladı.

Eski Twitter çalışanları ile güvenlik konusunda röportaj yapan gazeteci de konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Twitter’da taciz benim için yeni bir şey değil. Orada dezenformasyon, komplo ve nefret haberlerini paylaşan bir muhabirim. Ancak geçen yılın büyük bir bölümünde bunun tüm sosyal medya sitelerinde giderek azaldığını fark ettim. Kasım ayında Twitter’da ise durumun kötüleştiğini fark ettim. Uluslararası Gazeteciler Merkezi ve Sheffield Üniversitesi’nden bir ekip, hesaptaki verileri takip ediyor. Twitter’da bana yönelik tacizin, Musk’ın göreve gelmesinden bu yana yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla arttığını ortaya çıkardı.”

Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan başta yöneticiler olmak üzere birçok kişiyi işten çıkardı. Eski çalışanlar da bu röportajı verirken bundan bahsederek Twitter’ın içerik olarak yalnız bırakıldığını açıklıyor.

Eski bir Twitter elemanı, konuyla röportaj açıklamasında uzmanlığı olmayan yeni bir kişinin şu anda eskiden yirmiden fazla kişinin yaptığı işle ilgilendiğini açıkladı. Ek olarak da Elon Musk’ın aylarca süren işler için sadece birkaç gün verdiğini ve yine bunların uzman olmayan kişilerce yapıldığını belirtti.

Twitter’ın eski çalışanları Twitter’ın içerik ve güvenlik anlamında daha kötüye gittiğini açıkladı. Elon Musk ise her geçen gün platform üzerinden yaptığı açıklamalarla Twitter’a gelecek yeniliklerden bahsetti.