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Elon Musk dediğini yaptı: Twitter Blue alana mavi tik ücretsiz olacak

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mavi tikleri ücretli olarak satacağını söylemişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplayan bu karar sonrası yine Musk'ın istediği oldu. Twitter Blue'yu alana mavi tik ücretsiz verilecek.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:51
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Twitter Blue alana mavi tik ücretsiz verilecek

Elon Musk dediğini yaptı: Twitter Blue alana mavi tik ücretsiz olacak
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Twitter, Elon Musk tarafından 44 milyar dolara uygulamayı satın almıştı. Uygulamanın yenilenmiş Blue aboneliğinin erişime açıldığı belirtildi. Aylık 8 dolarlık bir abonelik fiyatına sahip olan Blue’nun, abonelere hesap doğrulaması vereceği ifade edildi. Profil adının hemen yanında mavi bir onay işareti gösterileceği ortaya çıktı.

Şu anda mavi tikli olan, ancak Twitter Blue almayan kullanıcılara ne olacağı konusunda açıklama yapılmadı. Twitter Blue’nun diğer özellikleri arasında yarı yarıya daha az reklam (orijinal Blue reklamsızdı), daha uzun videolar yayınlama ve özelliklere erken erişim buldu.

Elon Musk’ın açıklamasına göre, şu anda “devlet ve ticari kuruluşlarda” kullanılan ‘Resmi (Official)’ etiketi kaldırıldı. Mavi tik, Blue aboneliğini alan tüm kullanıcılara dağıtılacağı belirtildi.

Elon Musk konuyla ilgili açıklamalarında “Lütfen Twitter’ın önümüzdeki aylarda birçok aptalca şey yapacağını unutmayın. İşe yarayanı koruyacağız ve işe yaramayan şeyleri değiştireceğiz” dedi.

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