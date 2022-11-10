Elon Musk dediğini yaptı: Twitter Blue alana mavi tik ücretsiz olacak

Twitter, Elon Musk tarafından 44 milyar dolara uygulamayı satın almıştı. Uygulamanın yenilenmiş Blue aboneliğinin erişime açıldığı belirtildi. Aylık 8 dolarlık bir abonelik fiyatına sahip olan Blue’nun, abonelere hesap doğrulaması vereceği ifade edildi. Profil adının hemen yanında mavi bir onay işareti gösterileceği ortaya çıktı.

Şu anda mavi tikli olan, ancak Twitter Blue almayan kullanıcılara ne olacağı konusunda açıklama yapılmadı. Twitter Blue’nun diğer özellikleri arasında yarı yarıya daha az reklam (orijinal Blue reklamsızdı), daha uzun videolar yayınlama ve özelliklere erken erişim buldu.

Elon Musk’ın açıklamasına göre, şu anda “devlet ve ticari kuruluşlarda” kullanılan ‘Resmi (Official)’ etiketi kaldırıldı. Mavi tik, Blue aboneliğini alan tüm kullanıcılara dağıtılacağı belirtildi.

Elon Musk konuyla ilgili açıklamalarında “Lütfen Twitter’ın önümüzdeki aylarda birçok aptalca şey yapacağını unutmayın. İşe yarayanı koruyacağız ve işe yaramayan şeyleri değiştireceğiz” dedi.