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Twitter Blue tüm dünyada kullanıma açıldı

Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin artık globalde kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:22
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Twitter Blue kullanıma açıldı

Twitter Blue tüm dünyada kullanıma açıldı
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Twitter’ı satın alan ve CEO’luk koltuğuna oturan Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter Onaylı artık tüm dünya mevcut!" dedi.

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti "Twitter Blue" ayrıca özel yeni özelliklere erken erişim sağlıyor.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p video yüklemeleri yer alıyor.

Şirket dün uygun hükümet hesapları ve çok taraflı hesaplar için gri onay rozeti başvurularını da aldığını bildirdi.

Twitter'ın onaylı hesap sistemi, 13 yıldır yürürlükteydi.

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