Twitter gizlilik politikasını değiştirdi: Paylaşımlarınız yapay zekanın hizmetine sunuluyor

X, kullanıcılarının verilerini yapay zekâ modellerinin eğitimi için üçüncü taraflarla paylaşabilecek. Şirket, 15 Kasım 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik politikası ile kullanıcıların paylaşımlarının yapay zekâ eğitimi için kullanılabileceğini belirtti. Elon Musk’ın xAI projesinde Grok adlı yapay zekâsını X verileriyle eğitmesi daha önce AB’nin gizlilik düzenleyicisinin dikkatini çekmişti, ancak bu politikanın üçüncü taraflar için de geçerli olacağı resmen duyurulmamıştı.

KULLANICILAR NASIL KORUNACAK?

Yeni politikanın 3. bölümünde, X kullanıcılarının verilerinin nasıl kullanılabileceği açıklanıyor. Kullanıcılar, ayarlarından veri paylaşımını devre dışı bırakmadıkları sürece, paylaşımları yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılabilecek. Ancak, politika güncellemesinde kullanıcıların veri paylaşımını nasıl kapatabileceklerine dair net bir yönlendirme bulunmuyor. Halihazırda, X’in ayarlar bölümünde yalnızca xAI’nin Grok yapay zekâsı ve iş ortaklarıyla veri paylaşımı açılıp kapatılabiliyor. Bu yeni düzenleme 15 Kasım’da yürürlüğe girdiğinde, kullanıcıların bu paylaşımı devre dışı bırakması için daha belirgin bir seçenek sunulabilir.

VERİ KULLANIMININ SÜRESİ VE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

X, ayrıca kullanıcıların içeriklerinin ne kadar süreyle saklanacağına dair politikalarını da güncelledi. Önceden, profil bilgileri ve içerikler hesap süresi boyunca saklanırken, yeni düzenlemeye göre bu süreler farklı veri türlerine göre değişecek. Ayrıca, X verilerini kazıyan şirketler için yeni bir maddi yükümlülük getirildi. 24 saat içinde 1 milyonun üzerinde paylaşımı izinsiz tarayan şirketler, X tarafından her bir milyon gönderi başına 15.000 dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Bu hamle, reklam verenlerin geri çekilmesi ve abone tabanının yetersiz kalması gibi nedenlerle X’in yeni gelir kaynakları arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.