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Twitter hissedarları 44 milyar dolarlık Musk anlaşmasını onayladı

Twitter'ın hissedarları, Elon Musk ile şirketi 44 milyar dolara satın almak için yapılan anlaşmayı onaylamak için oy kullandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 06:27
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Twitter hissedarları 44 milyar dolarlık Musk anlaşmasını onayladı

Twitter hissedarları 44 milyar dolarlık Musk anlaşmasını onayladı
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Bu karar, şirketi satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Musk ile mahkemede karşı karşıya gelinmesine onay anlamına da geliyor.

BBC'de yer alan habere göre; Twitter yatırımcılarının katıldığı, kısa süren bi konferans görüşmede satış onaylandı.

Elon Musk, Twitter'ın anlaşmanın gereklerine uymadığını, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili yanlış bilgi verildiğini savunuyordu.

Twitter ise reklam görebilen günlük aktif kullanıcıların yalnızca yüzde 5’inin ‘bot’ olduğunu iddia ediyor.

Sosyal medya devinin hisselerinin bugünkü piyasa değeri 32 milyar dolar civarında bulunuyor.

Twitter yönetimi Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifini geri çekemeyeceğini savunuyor.

Yatırımcıların satışı onaylaması, şirket yönetiminin mahkemeye gitme kararına da yeşil ışık anlamına geliyor.

Taraflar Ekim ayında Delaware eyaletinde hakim karşısına çıkacak. Bir hakim, Musk’ın şirketi teklif ettiği fiyattan alıp almayacağına karar verecek.

Musk’ın hukuk ekibinin bu davada önemli bir tanığı bulunuyor.

Şirketin eski siber güvenlik müdürü Pieter Zatko, Washington’da Senato Adalet Komisyonu karşısına çıktı.

Twitter’ın güvenlik standartları anlamında 10 yıl geride olduğunu iddia eden eski çalışan, şirketin halkı yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

ESKİ TWİTTER YÖNETİCİSİNİN İFADESİ KULLANILABİLECEK

Pieter Zatko, Musk’ın savunmasında da önemli bir isim olabilir.

Eski çalışan, platfromda açıklanandan daha fazla sahte veya spam hesap olduğu iddiasını desteklemişti.

Zatko komisyon oturumunda bu konuyla ilgili ayrıtıya girmedi.

Ancak verdiği ifadenin, Musk - Twitter davasında kullanılabileceği bir hakim tarafından onaylandı.

Twitter yönetimi Zatko’nun iddialarının yalan olduğunu, şirketten kovulan bir çalışan olduğunu açıkladı.

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