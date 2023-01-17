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Twitter ifşalarında yeni bölüm: İlaç sektörü politikaları şekillendirilmesi için baskı yaptı

Sosyal medya devi Twitter'in eski yönetiminin yazışmalarını içeren yeni belgeler yayımlandı. Yazışmalarda, önde gelen biyoteknoloji firmalarının Twitter’a aşı paylaşımları ile ilgili baskı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 03:01
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Twitter ifşalarında yeni bölüm: İlaç sektörü politikaları şekillendirilmesi için baskı yaptı

Twitter ifşalarında yeni bölüm: İlaç sektörü politikaları şekillendirilmesi için baskı yaptı
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Sosyal medya platformu Twitter’ın eski yönetiminin iç yazışmaları, kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediliyor.

Yazışmalar, ilaç sektörünün Twitter’a, aşı politikaları ile ilgili içerikleri şekillendirmesi yönünde baskı kurduğunu gözler önüne serdi.

İfşa edilen yazışmalarda, Amerikan ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı Biontech firmasının, düşük maliyetli aşı talebinde bulunan aktivistlerin sansürlenmesi için Twitter yönetimini zorladığı görülüyor.

İlaç firmaları, Twitter’dan düşük gelirli ülkelerdeki insanların aşılanabilmesi için düşük maliyetli jenerik ilaç veya aşı üretimi talebinde bulunanların sansürlenmesini istemiş.

Twitter yönetiminin ise bu taleplerin ne kadarını karşıladığı henüz bilinmiyor.

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