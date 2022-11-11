Elon Musk’ın Twitter’daki mavi tik operasyonu çuvalladı

Bloomberght'in haberine göre; Elon Musk’ın satın aldığı Twitter, bazı kullanıcıların markaları ve ünlüleri taklit etmek için kötüye kullanması nedeniyle, aylık 7,99 dolarlık mavi tik satışı hizmetini durdurdu.

Platform, söz konusu hizmeti bu hafta başlarında iPhone uygulaması üzerinden başlatarak, kullanıcıların daha önce bir hesabın doğrulandığını veya resmi olduğunu göstermek için kullanılan bir onay işareti satın almalarına olanak sağlamıştı.

ELON MUSK’IN BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI

Cuma gününden itibaren iPhone uygulaması artık kaydolma seçeneğini gözükmüyor. Hizmetin hızlı bir şekilde askıya alınması, CEO Elon Musk’ın kullanıcılardan yeni gelir elde etme konusundaki büyük planının beklendiği gibi çalışmadığını gösteriyor.

SAHTE AMA MAVİ TİKLİ HESAPLAR ORTAYA ÇIKTI

Ücretli abonelik hizmeti, çok sayıda şakacının Twitter’da sahte hesaplar oluşturmasına ve sosyal medya platformunda daha fazla yanlış bilgi dolaşmasına yol açtı.

Öte yandan hizmet için halihazırda ödeme yapmış olan bazı kullanıcılar, ücretli mavi onay işaretlerinin hesaplarından kaybolduğunu öne sürdü.