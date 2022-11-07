Popüler sosyal medya platformu Twitter son günlerde pek çok iddianın merkezinde. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Buna ilişkin son günlerde Twitter hesaplarına ücretli abonelik modeli gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Twitter paralı mı olacak? Twitter kimlerden ücret isteyecek?

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk oldu. Platformun yeni sahibi olan Elon Musk'ın gelir gelmez attığı adımlar çok konuşuldu. Twitter, ücretli üyelik sistemine geçileceği konuşuluyor.

Twitter, mavi tik için ilk adımı atmış durumda. Twitter, bazı ülkelerdeki iPhone kullanıcılarının telefonlarına gönderdiği güncellemede "Ayda 7,99 dolara mavi tik alın" teklifinde bulundu. Buna göre, Twitter Blue'nun yeni versiyonunda, kullanıcılar mavi tikin yanı sıra daha uzun video yükleme ve daha az reklamla karşılaşma gibi özelliklerden de faydalanacak. Twitter Blue'nun 4,99 dolar olan versiyonunda bu özellikler bulunmuyordu.

Twitter’ın ürün geliştirme direktörü Esther Crawford, yeni hizmetin gönderilen güncellemeye karşın hâlen deneme aşamasında olduğunu ve henüz hayata geçmediğini açıkladı. Crawford, "Yeni 'Mavi' henüz aktif değil. Başlangıç öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ancak bazı ülkelerdeki kullanıcılar güncellemeler yaptığımızı görebilir çünkü denemeler yapıyoruz ve gerçek zamanlı değişiklikler için uğraşıyoruz" diye tweet attı.

Twitter Blue'nun güncellenme bedeli hâlen 4,99 dolar olarak görülüyor.

Ücretli mavi tik uygulaması, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın bu popüler sosyal medya platformuna getirmeye hazırlandığı en büyük değişikliklerden biri.